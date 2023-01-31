السعودية تمكن المسافرين الدوليين من التوقف للعمرة والسياحة لمدة 96 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 03:29 مساءً - أطلقت المملكة العربية السعودية تأشيرة مرور جديدة، تتيح للمسافرين الدوليين عبر الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس؛ والتوقف في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، وذلك عند إضافتهم لمحطة توقف في إحدى مطارات المملكة، قبل الوصول إلى محطتهم النهائية.

ويمكن للمسافرين الدوليين؛ إصدار تأشيرة مرور بشكل تلقائي ومجاني، قبل الرحلة بوقت يصل إلى 90 يوماً، بكل يسر وسهولة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للحجز على رحلات الخطوط السعودية وطيران ناس، للاستمتاع بالوجهات السياحية حول المملكة، والتنوع الطبيعي والمناخي، والمواقع التاريخية والتراثية، والتعرف على ثقافة الكرم والترحاب المشهود عن المجتمع السعودي الأصيل، كما يلزم الراغبين في أداء فريضة العمرة؛ التسجيل المسبق في المنصة الحكومية الموحدة "نسك".

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عزم المملكة العربية السعودية وجهودها في ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وجذب السياح من مختلف الأسواق العالمية، وتسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة.

وبهذه المناسبة صرح أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، قائلاً: "يأتي إطلاق تأشيرة المرور الجديدة كدليل آخر على التزام المملكة بتطوير ودفع عجلة النمو في القطاع السياحي، والتي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتحقيق مستهدفات القطاع المتناغمة مع رؤية المملكة 2030"، وأضاف معالي الوزير: "تقدم هذه التأشيرة خدمة للمسافرين العابرين، وتمكنهم من أداء العمرة، وعقد اجتماعات الأعمال وزيارة الأصدقاء، والاستمتاع بالوجهات السياحية الفريدة".

كما صرح فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "يأتي إطلاق هذه التأشيرة في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص، وتسخير التقنيات المتقدمة لضمان تقديم تجربة ثرية وممتعة وسلسة وآمنة، للراغبين في العمرة، أو زوار الوجهات السياحية والفعاليات النوعية حول المملكة، وهو ما يعزز من تحقيق مستهدفات القطاع بجذب أكثر من 100 مليون زيارة سنوية بحلول العام 2030، كما تعزز هذه الخطوة من جهودنا في جذب المسافرين الدوليين واستهداف شرائح جديدة من الأسواق الدولية، والاستمرار في تقديم التسهيلات لقاصدي مكة والمدينة".

وصرح إبراهيم بن سلمان الكشي الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية قائلاً: "إن إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى شركات الطيران، يعتبر إحدى مخرجات برنامج التحول الرقمي على مستوى المملكة بشكل عام وعلى مستوى الخطوط السعودية بشكل خاص، كما يسهم هذا القرار في الإسهام المباشر في الاستحواذ على (30%) من حركة المرور، حيث ستوفر الخدمة الجديدة فرصة أداء العمرة واستكشاف المناطق السياحية وحضور الفعاليات والمواسم."

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا أن هذه الخدمة تسهم في زيادة عدد زوار المملكة من المعتمرين والسياح ورجال الأعمال وقال "رسخت رؤية السعودية 2030 أسس التعاون بين القطاعات التشريعية والتنفيذية في الدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى بما يخدم أهداف المملكة في كافة القطاعات، واليوم نرى تطبيقاً عملياً لهذا التكامل والتعاون عبر منح الناقلات الجوية الوطنية صلاحية استقبال طلب إصدار تأشيرة المرور ما يسهل على من يرغب في زيارة المملكة من إجراءات استخراجها"، مضيفاً "أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسفر والأعمال عبر تسهيل زيارات الأعمال السريعة إلى البلاد، وكنقطة اتصال بين مختلف دول وقارات العالم"، مشيراً إلى أنها تأتي اتساقاً مع استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، وربط مدن المملكة مع 250 وجهة عالمية.