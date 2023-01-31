الاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للاعلام الالكتروني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 02:25 مساءً - تنفيذا لقرار الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الاعلام العرب عقدت اللجنة العربية للاعلام الالكتروني اجتماعها الثامن عشر في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي بحضور سعادة السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

وفي هذا الإطار، استعرضت اللجنة تقرير وتوصيات فريق العمل المعني برصد ودراسة جميع الالعاب الالكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الامن المجتمعي العربي.

كما تدارست اللجنة مشروع النظام الداخلي لهذه الآلية في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول الاعضاء بهدف تحديث هذا النظام، وجعله اكثر انسجاما مع متغيرات المشهد الاعلامي والرقمي.

وقد استعرض السيد ضرار بالهول المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الامارات الجهود التي قامت بها دولة الامارات العربية المتحدة لتطوير وتفعيل الموقع الالكتروني للجنة مع الاخذ بعين الاعتبار سرعة الانجاز ومتطلبات احكام المقتضيات القانونية والتصورات التي ابدتها الدول الاعضاء في افق التوصل الى مشروع متكامل بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب.

ومتابعة لتنفيذ قرار المجلس المذكور، جرى نقاش مستفيض حول تشكيل الجنة العربية المعنية بالامن السبراني بهدف حماية وتحصين المواقع والمنصات العربية من الاختراقات والهجمات الالكترونية.

وفي هذا السياق، قدم السيد محمد العضايلة رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي مشروع تحت مسمى "ارشيف عربي مسموع ومرئي ومقروء" يروم الى توثيق جوانب هامة من الموروث العربي بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي سيتم تعميمه على الدول الأعضاء للاسهام في تحديد انجع السبل لاستكمال هذه المبادرة.

وفي نهاية الاجتماع اكد سعادة السفير خطابي على ان التطورات المتسارعة في المجال الرقمي اضحت تتطلب حركية اكثر نجاعة وجهدا جماعيا بناءً من اجل الدفع بالعمل الاعلامي العربي المشترك وخاصة مايتعلق بالاعلام الالكتروني، مشيرا الى اهمية الاستفادة من الخبرات وتجارب الدول الاعضاء لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين القدرات البشرية والتقنية.