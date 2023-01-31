اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد إحراق نسخ من المصحف الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 02:25 مساءً - عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامى اليوم الثلاثاء، فى جدة اجتماعا طارئا، "مفتوح العضوية".

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أنه تم خلال الاجتماع التعبير عن موقف موحد ضد عمليات إحراق نسخ من المصحف الشريف فى بعض الدول الأوروبية.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت محاولات حرق المصحف الشريف، في بعض الدول الأوروبية، والتي بدأت فى السويد، محدثة جدلا وسخطا كبيرا على المستوى العالم الإسلامي.

وكان حرق المصحف في العاصمة السويدية، أثار ضجة كبيرة، حيث انهالت الإدانات العربية والدولية للموقف المشين الذي ارتكبه متطرف سويدي.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وحذرت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مخاطر انتشار هذه الأعمال، التي تسيء إلى الأديان، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، داعيةً إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الآديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات المتطرفة، التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.