انطلاق أعمال مؤتمر تقييم اتفاق جوبا لسلام السودان.. اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 12:29 مساءً - تبدأ اليوم في الخرطوم أعمال مؤتمر تقييم اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال العملية السلمية ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، والذي يستمر حتى يوم الجمعة الثالث من فبراير/شباط القادم.

ويناقش المؤتمر قضايا السلام بالإضافة لتشكيل مجموعات عمل تناقش محاور المؤتمر للوصول لتوصيات دعم اتفاقية السلام.

وأكدت الآلية الثلاثية، المكونة من الاتحاد الإفريقى ومنظمة الإيجاد و والبعثة الأممية (يونيتامس)، أنها تقوم في هذه المرحلة بدور المُيسر من خلال تقديم الدعم الفني والاقتراحات لأصحاب المصلحة المختلفين وإتاحة النقاش فيما بينهم، وإن ذلك لا يقتصر على الموقعين على الاتفاق الإطاري، بل يشمل مشاركة القوى الثورية الرئيسية.

وكانت تنسيقيات لجان ولاية الخرطوم قد دعت إلى خروج مظاهرات، اليوم الثلاثاء، تستهدف القصر الجمهوري، بالعاصمة السودانية الخرطوم، في إطار الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني.

وتعد مظاهرات اليوم الأخيرة في قائمة الفعاليات الاحتجاجية لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، حيث درجت التنسيقيات على وضع جدولة لمواكبها شهريا.