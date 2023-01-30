حماس: زيارة بلينكن لإسرائيل غطاء لحكومتها المتطرفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 11:29 مساءً - اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى إسرائيل تكرس "حالة الشراكة والدعم المتواصل من واشنطن لها".

وصرح الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان، بأن زيارة الوزير الأمريكي "تمثل غطاء لحكومة إسرائيل الفاشية المتطرفة لتمرير سياستها الإجرامية وعدوانها بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا".

وحذر القانوع، من استمرار تصعيد حكومة إسرائيل لـ"عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وتداعيات ذلك على المنطقة".

وأكد بلينكن لدى وصوله إسرائيل اليوم على التزام الإدارة الامريكية الصلب تجاه "أمن إسرائيل" أكثر من أي وقت مضى.

ودعا الوزير الأمريكي إسرائيل والفلسطينيين إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد، مؤكدا أن واشنطن تدعم التمسك بالوضع القائم في القدس والوضع القائم في المدينة.