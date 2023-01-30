المرصد السوري: مقتل 10 جراء غارتين لطائرة مسيرة شرقي سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 11:29 مساءً - قُتل مالا يقل عن 10 أشخاص جراء غارتين لطائرة مسيرة، استهدفت ميليشيات موالية لإيران شرقي سوريا بالقرب من الحدود العراقية، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن سبعة من سائقي الشاحنات ومرافقيهم، قتلوا جراء الضربات التي استهدفت قافلة في مدينة بوكمال الواقعة شرق محافظة دير الزور.

وقال المرصد، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا منذ 2011، إن زعيما من الميليشيات الموالية لإيران واثنين من مرافقيه قتلوا، في وقت لاحق إثر غارات بطائرات مسيرة اليوم الاثنين.

ويعتقد أن غارات اليوم الاثنين وقعت بالتزامن مع قيام القائد العسكري الإيراني بتفقد الأضرار الناجمة عن الضربات التي استهدفت مدينة بوكمال الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، مساء أمس.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد، مقتل مقاتل من جماعة حزب الله التى تدعمها إيران وإصابة آخر عندما حاولا التسلل إلى الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان من سوريا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن رجلين مسلحين أصيبا بالرصاص وإنه "تم التعرف على إصابة". وأضاف أن المصاب يعالج من قبل الجنود.