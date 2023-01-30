استقرار الدولار الأمريكي
استقر الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، وابتعد عن أدنى مستوياته في ثمانية أشهر قبل سلسلة اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع منها اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.03 في المائة إلى 101.92 ليبتعد عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 101.50.
ولكن لا يزال الدولار في طريقه لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي بنسبة 1.5 في المائة متأثراً بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن ترتفع كما كان يُخشى سابقاً.
وارتفع الجنية الاسترليني 0.01 في المائة إلى 1.24005 مقابل الدولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.09 في المائة إلى 0.65000 دولار.
وسجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.03 في المائة إلى 1.08705 مقابل الدولار وفي طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.5 في المائة تقريباً ليسجل ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي.
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