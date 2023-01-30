”لجنة الميثاق” تناقش التقرير المجمع (2) و(3) للمملكة الأردنية الهاشمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 مساءً - تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة المستشار/جابر صالح المري أعمال دورتها الحادية والعشرين المخصصة لمناقشة التقرير المجمع الثاني والثالث المقدم مؤخرا من طرف المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك يومي 30-31/1/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما تعقد اللجنة خلال هذين اليومين جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ولعدد من منظمات المجتمع المدني بها، حسب الاجراءات المعمول بها في اللجنة في هذا الخصوص.

وتقدم المملكة الأردنية الهاشمية تقريرها الدوري المجمع الثاني والثالث إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه.

كما تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها قبل وبعد عقد الدورة الحادية والعشرين لتدارس ووضع الملاحظات على التقرير وتقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة شهدت حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.