ايران تستدعي القائم بأعمال سفارة أوكرانيا على خلفية هجوم أصفهان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في طهران، لشرح ما وصفتها مزاعم مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك بشأن القصف الذي تعرض له موقع عسكري بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن وزارة الخارجية استدعت اليوم الإثنين القائم بالأعمال الأوكراني إلى وزارة الخارجية لشرح مزاعم مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك.

وكان مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، قد غرَّد في تعليقه على القصف الذي تعرض له الموقع العسكري الإيراني في اصفهان، قائلا: "منطق الحرب مميت ولا يطاق ويجبر أمير الحرب والمتواطئين معه على التعويض".

"العملية التي استهدفت مجمعًا لوزارة الدفاع الإيرانية بمحافظة أصفهان وسط إيران كانت عملية إسرائيلية ناجحة".

وأوضح أن "الانفجار الليلي في إيران الذي استهدف إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ ومصافي النفط. سبق وأن حذرت أوكرانيا بشأنه".

فيما قالت وكالة "نور نيوز" التابعة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الإثنين، إن "تغريدة مستشار رئيس أوكرانيا، التي أشار خلالها إلى مشاركة كييف في إجراء ضد إيران، وبالنظر إلى التصريح بادعاءات مماثلة من قبل مصادر شبه رسمية في إسرائيل، تكشف عن إستراتيجيتهم المشتركة في تهديد أمن إيران".

وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه "إذا لم تتبرأ حكومة أوكرانيا رسميًا من هذا الموقف المعلن، فعليها الاستعداد لتلقي مجموعة من التبعات لهذا الموقف غير المسؤول".

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، مساء الأحد، إنها تمكنت من اسقاط ثلاث طائرات مسيرة صغيرة كانت تستهدف موقعا عسكريا للوزارة بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى أن الأضرار كانت بسيطة واقتصرت على سقف المبنى العسكري.

فيما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، الأحد، أن العملية التي استهدفت مجمعا لوزارة الدفاع الإيرانية بمحافظة أصفهان وسط إيران، الليلة الماضية، كانت عملية إسرائيلية "ناجحة".

وذكر الموقع في تقريره نقلاً عن مصادر غربية وإسرائيلية قولها إن الهجوم استهدف منشأة تنتج "أسلحة متطورة" و"صواريخ"، وأن "الضرر تجاوز بكثير التدمير الطفيف للسقف".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم.