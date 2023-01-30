فلسطين تطالب بموقف دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 11:27 صباحاً - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، بموقف دولي وأمريكي حازم وعملي لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة واعتداءات المستوطنين وارهابهم بشكل خاص على المدنيين الفلسطينيين في عموم مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن الحماية التي يوفرها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم والدعم والإسناد الذي توفره الحكومة الإسرائيلية للاستيطان يشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، خاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم دون ضابطاً أو قانون.

وأدانت بأشد العبارات إرهاب ميليشيا المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والذي كان آخره ارتكاب ما يزيد على ١٢٠ اعتداء خلال ليلة واحدة في منطقة جنوب نابلس، واقدامهم على إحراق منزل ومركبات وخط شعارات عنصرية في ترمسعيا، واقتحام قرية العوجا في الأغوار ومحاولة إحراق منزل، وإصابة شابين وإحراق مركبتين على يد عصابات الإرهاب الاستيطانية في قرية جالود جنوب نابلس، بالإضافة لعربداتهم ومسيراتهم الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت بشدة اعتداء قطعان المستوطنين على مقر بطريركية الأرمن في القدس واعتلاء سور البطريركية وإزالة علمها.

وقالت إنها تتابع قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين باعتبارها عقوبات جماعية موسعة وعنصرية وذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في كل نيويورك وجنيف، وتتابعها كذلك مع الدول كافة بهدف حشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها الجنوني والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.