الصحة الفلسطينية: الشهر الحالي هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 يناير 2023 11:27 صباحاً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهر الحالي يناير/كانون ثاني هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2015، حيث استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 35 فلسطينياً بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة في جنين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الإصابات التي سُجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية من الجسد، غالبيتها في الرأس.

وأوضحت، أن المحافظة جنين سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري بواقع 20 شهيداً.

يذكر ، أن شاب فلسطيني استشهد صباح اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل.

وذكرت الوزارة، أن الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة (٢٦ عامًا) أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل فجرا