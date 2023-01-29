عُمان.. 32 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي

عُمان.. 32 مليار ريال الناتج المحلي الإجماليارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنسبة 30.4 في المائة ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وذلك مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

ونقل موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم الأحد، عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في تقرير له، القول: "جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع معدل نمو الأنشطة النفطية حتى نهاية سبتمبر بالأسعار الجارية بنسبة بلغت 72.5 في المائة على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو في أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 65.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

من جهة أخرى، انخفض معدل نمو نشاط الإنشاءات بنسبة 2.2 في المائة حتى نهاية سبتمبر بالأسعار الجارية.

وحول الأسعار الثابتة، لفت التقرير، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 ارتفع بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 26 مليار ريال عُماني، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة النفطية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م بنسبة 12 في المائة بالأسعار الثابتة، وتعتبر بذلك الأعلى بين الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع معدل نمو الأنشطة الخدمية بنسبة خمسة في المائة.