انطلاق اعمال الحلقة البحثية ”الاعلام التربوي” في العاصمة الأردنية عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 04:27 مساءً - انطلقت اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية أعمال الحلقة البحثية حول إدخال مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب المتخذ خلال دورته 51 التي عقدت في القاهرة.

وقد افتتح سعادة السفير احمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال هذا اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية الاعلام التربوي الذي يحظى بأولوية اهتمامات العمل العربي المشترك من منطلق الحرص على تنمية الحس النقدي وتنمية المهارات وتحصين الأجيال الصاعدة من تأثيرات الحمولات الإعلامية ذات المحتوى غير اللائق والمتعارض مع القيم ومقومات الشخصية العربية مشيراً الى أن هذه الحلقة تميزت ببحث مجموعة من المقترحات الكفيلة بصياغة رؤية عربية جماعية في ضوء تجارب وطنية للدول الأعضاء بما فيها التجربة الأردنية والمغربية فضلا عن المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، علما بأن المملكة الأردنية الهاشمية قد تقدمت برؤيتها حول ادراج مادة الاعلام التربوي ضمن المناهج التعليمية.

كما أوضح السفير خطابي أن هذه الحلقة البحثية تشكل خطوة عملية في اتجاه الاستئناس بمختلف التجارب العربية في أفق اعداد مشروع عربي يعرض على الهياكل المختصة بمجلس وزراء الاعلام العرب.