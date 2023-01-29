قرقاش تعليقا على تفجير أصفهان: هناك تصعيد خطير بالمنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 02:25 مساءً - حذّر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، من التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد الهجوم بالمسيّرات والتفجير الذي استهدف مدينة أصفهان بإيران.

ونشر قرقاش عبر حسابه الرسمي علي تويتر تدوينة جاء فيها: “التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في أكثر من موقع ومنها التفجير الذي استهدف أصفهان ليس من مصلحة المنطقة ومستقبلها”.

وأضاف قرقاش: “وبالرغم من أن مشاكل المنطقة معقدة ومركبة إلا أنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد والوصول إلى حلول تسهم في تخفيف التوترات وتحفظ استقرار وأمن الإقليم”.

وكان قرقاش قد حذّر من أن التصعيد الإسرائيلي بجنين يقوض مساعي الدفع بأولوية أجندة السلام.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال قرقاش إن “التصعيد الإسرائيلي في جنين خطير ومقلق ويقوض المساعي الدولية للدفع بأولوية أجندة السلام”.

وأضاف أن تحرك دولة الإمارات والصين وفرنسا لعقد اجتماع لمجلس الأمن يؤكد إرادة المجتمع الدولي لتغليب الحلول السلمية وتعزيز التواصل والحوار، بدلاً من المواجهات والتصعيد بما ينتج عنه المزيد من التعقيد والتأزيم.