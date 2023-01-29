الكويتي جاسم البديوي أمينا عاما لمجلس التعاون من أول فبراير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - يتولى الكويتي جاسم محمد البديوي مهام منصب الأمين العام لمجلس التعاون اعتبارا من الأول من شباط/ فبراير 2023، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنتهية ولايته، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بخليفته البديوي، مهنئًا إياه بتولي مهام مصبه.

يذكر أن الأمين العام الجديد لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير 1968، وهو حاصل على درجة الدبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد – إنجلترا في العام 1993م، والبكالوريوس في الإعلام من جامعة يوتاه - الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1991.

وقد شغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة أغسطس 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022.