الخارجية الفلسطينية تحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 11:25 صباحاً - حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها الكابينت الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل.

والليلة اتخذ الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين في أعقاب عمليتي القدس التي وقعت خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت الخارجية أن قرارات الكنيست انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين، وتعبيراً واضحاً عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه القرارات التعسفية تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والاقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.