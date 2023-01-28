انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب عند التسوية الليلة الماضية، لكنها سجلت سادس مكاسب أسبوعية على التوالي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفضت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 0.1 في المائة إلى 1929.40 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.1 في المائة.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتخذ قراراً بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أو 50 نقطة.