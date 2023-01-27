تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأميركية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول..

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1926.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:44 بتوقيت غرينتش، لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبيا بعدما تراجع 1% تقريبا في الجلسة السابقة عقب البيانات الأميركية، بحسب "رويترز".

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1927.30دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل جاذبية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.72 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1009.38 دولار، وخسر البلاديوم 0.5% إلى 1668.69 دولار.