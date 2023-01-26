السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 07:27 مساءً - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين فى دولة فلسطين الشقيقة، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازى وصادق مواساة المملكة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.