مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 03:29 مساءً - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوم أميري اليوم الخميس، بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف تقدم يوم الاثنين الماضي، باستقالة الحكومة إلي ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، حيث أكد الشيخ أحمد نواف على حكمة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للكويت.