رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي وفدا من المعارضة السودانية في الخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 03:29 مساءً - التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم، الخميس، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وفد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي برئاسة فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي.

وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تجاوز كل أسباب النزاع وتطوير التعاون في جميع المجالات.

وشرح وفد الحرية والتغيير تطورات الوضع الراهن في السودان بعد توقيع الإتفاق الإطاري وبداية المرحلة النهائية من العملية السلمية، حيث أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي دعمه لكل ما يتوافق عليه أهل السودان واستعداده لتقديم كل السند لما ستسفر عنه العملية السياسية، مشدداً على أهمية أن تكون العملية سودانية بالكامل دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل أو فرض أي حلول.

وفي خاتمة اللقاء رحب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بزيارة قيادات الحرية والتغيير للعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في أقرب وقت ممكن، للقائه وتعميق الحوار في هذا الوقت المفصلي الذي يمر به البلدين.

وقال الواثق البرير في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لأواصر العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، ونوه إلى أن اللقاء تناول ضرورة دعم الحوار السوداني السوداني دون أي تدخلات خارجية من أي جهة بجانب دعم العملية السياسية الجارية حاليا.

وأكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي دعا إلى الإسراع في إكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة مرحبا بالزيارة المرتقبة لوفد الحرية والتغيير لدولة إثيوبيا الفيدرالية.

وعبر الواثق البرير عن ترحيب الحرية والتغيير بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان.

وكان التقي أبي أحمد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس خلال زيارته الرسمية للسودان والتي تستمر يوما واحدا.

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليميا ودوليا.