ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العمانيارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 4.6 نقطة وبنسبة 0.10 في المائة اليوم الخميس، مغلقاً عند مستوى 4751.49 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4746.85 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت أربعة ملايين و640 ألفًا و123 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 63.97 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و829 ألفًا و817 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.046 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.57 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 161 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 3.48 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 120 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 2.59 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 41 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.89 في المائة.