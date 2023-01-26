منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 01:27 مساءً - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أدت هذا اليوم 26 يناير 2023 إلى استشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين، إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد امتداداً لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حدًا لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.