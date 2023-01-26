الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في جنين مجزرة في ظل الصمت الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 11:29 صباحاً - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب.

وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني على مرأى العالم.

وتابع “ما يزال الاحتلال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد”.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني صامد، ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.