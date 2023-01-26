رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان في زيارة تستغرق يوما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 10:31 صباحاً - وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى العاصمة السودانية، صباح اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقال مراسلنا من الخرطوم، إن من المنتظر أن يقدم الضيف الإثيوبي مبادرة خلال زيارته للتقريب بين جناحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وهما (المجلس المركزي) و(الكتلة الديمقراطية).

ويلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال زيارته رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كما من المتوقع أن يجري عدداً من اللقاءات كلاً على حدة مع قوى الحرية والتغيير، والكتلة الديمقراطية، والجبهة الثورية، والتراضي الوطني، والآلية الثلاثية، وقوى مدنية أخرى.

وقاد آبي أحمد في العام 2019، وساطة بين ائتلاف الحرية والتغيير والمكون العسكري، عقب فض اعتصام القيادة العامة وإعلان حالة العصيان المدني.

يذكر أن البرهان كان التقى آبي أحمد، منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكد خلال جلسة المباحثات على هامش منتدى “تانا” حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا في مدينة بحردار الإثيوبية، أنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة.

وشدد على أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار مؤكدا حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا.