4 شهداء وعشرات الإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 10:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ صباح اليوم الخميس، بلغت 4 شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي، أن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، ووفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فإن إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها من أبناء المخيم.

وتابعت الوزير الفلسطينية “الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى”.

وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وأشارت الوزيرة إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء المخيم.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

وكان مراسلنا أفاد بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت للمدينة قبل أن يتم اكتشافها من قبل مقاومين، حيث دارت اشتباكات عنيفة، وسمع دوي انفجارات.

وعزز جيش الاحتلال من قواته ودفع بعشرات الجيبات والآليات العسكرية للمدينة ومخيمها.

كما أفاد بأن جيش الاحتلال منع مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للمصابين داخل مخيم جنين.

وفي السياق ذاته، قررت وزارة التربية والتعليم في جنين تأجيل الدوام الدراسي عقب اقتحام المخيم.