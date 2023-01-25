المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاعارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة، لكن المكاسب انحسرت بعد الارتفاع فوق مستوى 27000 المهم في الجلسة السابقة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت أسهم شركة داي نيبون برينتنج لتوريد مكونات بطاريات السيارات 13 في المائة لتقود مكاسب المؤشر، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن شركة إليوت ماندجمنت لإدارة الاستثمارات استحوذت على حصة كبيرة بها.

وحقق سهم سوزوكي موتور مكاسب كبيرة، بعد زيادة أرباح وحدتها الهندية ماروتي سوزوكي الفصلية لأكثر من مثليها.

وأنهى المؤشر نيكي جلسة اليوم مرتفعا 0.35 في المائة عند 27395.01، واستأنف التعاملات بعد استراحة الغداء قوياً، حيث لامس أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 27473.90، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا الزخم.

كما ارتفع المؤشر 2.8 في المائة خلال الجلستين السابقتين، متجاوزاً مستوى 27000، بعد التذبذب في معظم الشهر الماضي حول مستوى 26000.

وارتفع أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39 في المائة إلى 1980.69.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، ارتفع 175 وهبط 45 وبقي خمسة عند نفس المستوى.

وقفز سهم داي نيبون برينتنج 14.81 في المائة، مما أدى أيضاً إلى ارتفاع سهم نظيرتها توبان 4.57 في المائة لتسجل ثالث أفضل أداء على المؤشر نيكي.

وحلت سوزوكي في المركز الثاني بمكسب 5.62 في المائة، وعلى النقيض، تراجع سهم نيديك للمحركات 5.38 في المائة، لتسجل الأداء الأسوأ على المؤشر نيكي بفارق كبير.