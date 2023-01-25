هيئة كبار العلماء بالسعودية وسلطنة عمان تدينان تمزيق نسخة من المصحف فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 02:25 مساءً - أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية بشدة إقدام أحد المتطرفين فى هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الأمانة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة، داعية العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها، خدمة للسلم والتسامح والتعايش.

من جانبها أدانت سلطنة عُمان بشدة، قيام أحد المتطرفين في مدينة لاهاي الهولندية، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين وتحريض على العنف والكراهية.

وجددت وزارة الخارجية العمانية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، موقف السلطنة الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام بين الأمم والثقافات وتجريم جميع الأعمال التي تروج لفكر التطرف والبغضاء وتسيئ للأديان والمعتقدات.

وكان الزعيم الهولندي لحركة بيجيدا اليمينية المتطرفة في هولندا إدوين واجنسفيلد، قد مزق، يوم الأحد الماضي، صفحات من المصحف الشريف بالقرب من البرلمان الهولندي، وسط وجود الشرطة التي لم تتدخل لإيقافه.