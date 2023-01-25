انعقاد الملتقى الاعلامي العربي بالأردن السبت المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 12:29 مساءً - تحت رعاية معالي السيد فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي بالمملكة الاردنية الهاشمية ينظم الملتقى الاعلامي العربي من 28 الى 31 يناير 2023 بتعاون بين جامعة الدول العربية والهيئة العربية للبث الفضائي.

وفي هذا الإطار، اوضح سعادة السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال أن هذا الملتقى سيشهد إطلاق المنتدى الاول للمؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة بحضور نخبة من صناع القرار والخبراء والإعلاميين، مؤكدا ان الملتقى يندرج في سياق المبادرات الرامية الى تكريس الدور الفاعل لوسائل الاعلام في تنزيل الاستراتيجيات الداعمة للتنمية المستدامة وفق اهداف الأجندة الأممية 2030 تمشيا مع قرار مجلس وزراء الاعلام العرب خلال دورته 52 في سبتمبر الماضي بالقاهرة.

واكد ان برنامج الملتقى يشمل كذلك اجتماعات تتعلق بالتربية الاعلامية، والاعلام الالكتروني، وورشة عمل حول مخاطر الألعاب الالكترونية سعيا لتعميق الحوار بشأن التعامل مع هذه القضايا على النطاق العربي، فضلا عن الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال التربية الاعلامية عبر تنظيم زيارة ميدانية للمركز الوطني لتطوير المناهج لفائدة وفود الدول الأعضاء والاتحادات والمنظمات الإعلامية المشاركة.

كما أعرب سعادة السفير عن شكره للهيئة العربية للبث الفضائي، بصفتها عضوا مراقبا لدى مجلس وزراء الاعلام العرب، على ما بذلته من جهود مقدرة للتحضير لهذه الفعاليات التي سترفع نتائجها للجنة الدائمة للإعلام العربي تمهيدا لعرضها على الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب المقرر عقده بالكويت في شهر مارس المقبل.