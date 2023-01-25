أبو الغيط يشارك في الحدث رفيع المستوى حول الاشخاص ذوي الاعاقة والفقر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 12:29 مساءً - شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الحدث رفيع المستوى المعنون "الاشخاص ذوي الاعاقة والفقر متعدد الابعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد" والذي عقد يوم 25 يناير 2023 بالدوحة، تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، حيث قدم السيد الامين العام التهنئة إلى معالي رئيس الوزراء على نجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، كما توجه بالشكر إلى معالي السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لأعمال الحدث.

صرح السيد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام بأن السيد الامين العام ألقى كلمة ركز فيها على عدد من القضايا التي تمس حياة المواطن العربي أيا كانت الفئة الاجتماعية، ومنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، حيث سبق وأن أقرت القمة العربية التنموية الرابعة، والتي عقدت في بيروت عام 2019، التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد والذي تم إعداده بشراكة فاعلة مع عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وأشار المتحدث إلى مبادرة الأمين العام المعنونة "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة 2023-2032" والتي تتطرق إلى توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم وقدرتهم على تحقيق احتياجاتهم دون بذل جهد كبير من جهاتهم.

وأضاف المصدر أن السيد الأمين العام قد أكد على أن الاشخاص ذوي الاعاقة هم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية وأن منهم الكثير يقعون تحت خط الفقر، وعليه أوصى السيد الأمين العام وزراء الشؤون الاجتماعية بالبدء في عمل تصنيف عربي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكن من وضع خطط الاستهداف لتقديم خدمات مثالية لهم، وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الاعاقة والفئات الأولى بالرعاية.