الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولار

الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولارسجلت أسعار الذهب ارتفاعا، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع للدولار، ومن المرجح أن تظل أسعار المعدن النفيس على المدى القريب متوقفة على بيانات اقتصادية أميركية من المرتقب نشرها هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1935.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:06 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1935.60 دولار، وفق رويترز.

وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.52 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.8% إلى 1055.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1712.57 دولار.