”الوزراء السعودي” يؤكد على موقف المملكة الداعي للتسامح ونبذ التطرف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 06:29 مساءً - جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أطّلع المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما الملك سلمان وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من رئيس جامبيا، ورئيس تشاد، كما استعرض المجلس مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بهدف تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.

وأشاد المجلس بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة المنعقد في زيورخ، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات.