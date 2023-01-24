رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني:على المنظمات الدولية مواجهة التحديات المرتبطة بالإسلاموفوبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 06:29 مساءً - ادان رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة فيصل خليفة الصواغ تنظيم احد سياسين الدنمارك زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف والمناهض للهجرة والإسلام، بإحراق نسخة من القرآن الكريم امام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، واصفاً اياه بـ" تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم".

وحذر الصواغ من مخاطر انتشار هذه الأعمال "التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية والعنف"، داعياً إلى "إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الآديان ومقدساتها من خلال تلك الممارسات المتطرفة التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

وقال الصواغ في بيان صادر عن الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني، انه من غير المقبول عدم اتخاذ خطوة أو رد في مواجهة هذه الاحتجاجات التي كان ينبغي اتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل المنظمات الدولية حتى لا تتكرر مثل هذه الافعال الاستفزازيه المستهدفة للمسلمين ويهين قيمهم المقدسة .

وشدد رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني والتنمية المستدامة، على "أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف" واقترح تدابير للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين وخلق حوارات لإبراز القيم الحقيقية للإسلام وطبيعته المسالمة من خلال زيادة الوعي العالمي بظاهرة الإسلاموفوبيا وعلى نشر المبادئ الأساسية للاعتدال والوسطية والحداثة للإسلام، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم من مواجهة التحديات المرتبطة بالإسلاموفوبيا.