انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

انخفاض أسعار الغاز في أوروباانخفضت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو عشرة في المائة بسبب الطقس الدافئ والرياح القوية، حيث بلغت 670 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر فبراير على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) افتتحت التداولات عند مستوى 672 دولارا بانخفاض نسبته 9.7 في المائة.

وكانت أسعار الغاز قد أنهت تداولات الاثنين عند مستوى 743.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا في 17 يناير الجاري إلى دون مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى في 16 شهرا منذ 31 أغسطس 2021م.

ويؤكد الخبراء أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية آخذ في الانخفاض بسبب الطقس الدافئ والرياح القوية، التي أدت إلى زيادة توليد الكهرباء، فضلا عن احتياطيات الغاز الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي.