وزيرة الثقافة الأردنية: مشاركتنا في معرض الكتاب كضيف شرف تتويج لمتانة العلاقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 02:33 مساءً - أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، أن مشاركة الأردن في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، الذي يقام خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، كضيف شرف؛ يعد تتويجا للعلاقات المتينة بين مصر والأردن على جميع المستويات وعبر مر العصور.

وقالت النجار - في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، قبل افتتاح المعرض بساعات - إن اختيار الأردن كضيف شرف للدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ يؤكد استمرار جسور التواصل بين مصر والأردن في جميع المجالات، وعلى مستوى القيادة والحكومة والشعب في كلا البلدين.

وأشادت وزيرة الثقافة الأردنية بحرص الحكومة المصرية على إصرارها إقامة معرض القاهرة للكتاب، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن إقامة المعرض فرصة أيضا من أجل مناقشة تلك التحديات العالمية والعمل على إيجاد الحلول.

وبشأن قرار إدارة المعرض توفير عملية شراء للكتب بالتقسيط لجميع القراء على مدار عام دون تحمل أي فوائد على الأسعار، أشادت وزيرة الثقافة الأردنية بهذا القرار للتشجيع على اقتناء عدد كبير من الإصدارات ولتشجيع الجميع على القراءة، مؤكدة أنها فكرة رائدة وفريدة وتؤكد حرص الحكومة المصرية على نشر الثقافة باعتبارها رافدا من روافد الوعي.

واعتبرت النجار أن هذا القرار بشأن تقسيط الإصدارات نظرا لارتفاع أسعارها عالميا، ويجب العمل على المساهمة في تشجيع القراء على الشراء، مشيرة إلى أن دور النشر المصري ستكون قادرة على تنفيذ هذا القرار لحرصها على عملية البيع وترويج المنتج الثقافي.

وأضافت أن الحكومة الأردنية - منذ اللحظة الأولى لإعلان أن الأردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب - بدأت في التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والعمل على إخراج المشاركة الأردنية في أعلى صورها من حيث المضمون الثقافي أو تقديم الكتاب والمثقفين الأردنيين في صورة تليق بالثقافة والحضارة الأردنية وكذلك بأهمية وقيمة المعرض في مصر.

وأشارت إلى الحكومة الأردنية حريصة على أن تكون المشاركة الأردنية بفاعلية كبيرة في معرض القاهرة للكتاب، مؤكدة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ يعد فرصة عالمية لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات العالم المشاركة بالمعرض.

ولفتت الوزيرة الأردنية إلى أن التعاون الثقافي بين مصر والأردن قوى وسيكون على جدول أعمال معرض القاهرة الدولي العديد من الندوات واللقاءات الثقافية على هامش المعرض لتؤكد قوة العلاقات المصرية الأردنية وكذلك مدى المشاركة الثقافية بين البلدين، موضحا أن المشاركة الأردنية بالمعرض ليس مقصورة على وزارة الثقافة ولكن هناك مؤسسات ثقافية كثيرة أردنية مشاركة ومنها مؤسسة شومان للأعمال الثقافية.

ونوهت إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية عالمية وعلينا جميعا استغلالها كونها فرصة لتبادل الثقافات والأحاديث التي تؤكد أن الثقافة ليس بمعزل عن مناحي الحياة الأخرى ولا المجالات الأخرى كالاقتصاد والسياسة وغيرها، مؤكدة أن هناك حرصا أردنيا على المساهمة الكبيرة في إنجاح معرض القاهرة للكتاب لأنه يمثل نجاح لكافة الثقافات العربية.

وحول المشاركة الأردنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، كشفت وزيرة الثقافة الأردنية أن مشاركة بلادها ستكون عبر عدة محاور تتمثل في المحور الجناح كضيف شرف بالإضافة إلى المحور الثقافي والفني، موضحة أن محور ضيف الشرف سيكون بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبر جناح يعكس طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا والثقافة والإنتاج الإبداعي.

وأوضحت أن المشاركة عبر المحور الثقافي يتمثل في 27 فعالية تتوزع بين 23 ندوة ومحاضرة و4 عروض مسرحية وكذلك إقامة أمسيات شعرية وقراءة للقصص الأطفال، بالإضافة إلى مشاركة 85 كاتبا وشاعرا وشاعرة وناقدا وأكاديميا من الأردن ومصر، مؤكدة أن الهدف الرئيس لهذه المشاركات هو تأكيد قوة العلاقات المصرية الأردنية.

وتابعت وزيرة الثقافة الأردنية إن المحور الفني سيشمل على تقديم عروض تراثية لفرقة أمانة عمان وفرقة طارق الجندي، بالإضافة إلى عروض مسرحية غنائية للأطفال وغيرها، منوها إلى أن الأردن ذاهب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب لعرض ثقافته وتراثه للعالم في هذا المحفل الثقافي الدولي.

وعن دور النشر والإصدار الأردنية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أوضحت وزيرة الثقافة الأردنية أن دور النشر الأردنية تتمثل في 28 دار نشر متضمنة 15 دور نشر متواجدة و13 أخرى عبارة عن توكيلات، مؤكدة أن وزارة الثقافة الأردنية تشارك عبر 224 عنوان تابع لإصدارتها و10 عناوين تابعة لمركز التوثيق الهاشمي بالإضافة إلى جناح اتحاد الناشرين الأردنيين عبر 5 عناوين.

ولفتت إلى أن مصر كانت ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب عام 2018؛ لتأكيد قوة العلاقات بين القاهرة وعمان، معربة عن تطلع وزارة الثقافة الأردنية المستمر إلى مزيد من التعاون والتنسيق والاستفادة من التجربة الثقافية المصرية.

وتحدثت وزيرة الثقافة الأردنية عن الدورة السابقة لمعرض عمان الدولي للكتاب، مؤكدة أن الدورة الأخيرة كانت ناجحة ومميزة في عدة محاور ويتم من الآن التحضير والاستفادة للدورة القادمة من المعرض.

وأعربت عن دعمها وتقديرها لإقامة معرض عمان الدولي للكتاب في أكبر المراكز التسويقية في الأردن وهو "مكة مول"، خلال الدورة السابقة، مؤكدة أن إقامة المعرض في هذا الموقع خلال الدورة السابقة أثبتت نجاحها وقدرتها على الانتشار واستقطاب جمهور جديد لمثل هذه المعارض نظرا لقرب موقع إقامته من الجميع.

وكشفت وزيرة الثقافة الأردنية أن العديد من أجهزة ووزارات الحكومة الأردنية؛ ستكون على تواصل خلال فترة انعقاد الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحة أن وزارة الثقافة ووزارة الاتصال الحكومي وغيرها من الهيئات وسائل الإعلام الأردنية والمصرية في حالة انعقاد دائم خلال دورة المعرض لإخراج المشاركة الأردنية في صورة تعبر عن الثقافة والحضارة الأردنية والمصرية العريقتين.

والأسبوع الماضي، أعلن السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة عن فعاليات المشاركة الأردنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تحل المملكة عليه ضيف شرف في دورته الـ54 التي تنطلق غدا الأربعاء.

وشارك العضايلة، في مؤتمر صحفي خاص، في أرض المعارض في القاهرة بمشاركة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، للحديث عن فعاليات المعرض، الذي يعقد برعاية عبدالفتاح السيسي ويحمل شعار "على اسم مصر.. نقرأ، نفكّر، نبدع".

وأكد السفير العضايلة أن المشاركة الأردنية، كضيف شرف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار "الأردن حضارة الماضي وإبداع المستقبل" ليدلل على استمرارية الإنجاز والإنتاج الثقافي والفكري الأردني، ومن منطلق الإيمان بأن الثقافة تعتبر جسرا رابطًا بين حضارة الماضي وإبداع المستقبل.

يذكر أنه وقع الاختيار على شخصية المعرض هذه الدورة، على الشاعر والمثقف الراحل صلاح جاهين، وكاتب الأطفال كامل كيلاني كشخصية لمعرض الطفل، بوصفه رائدًا من رواد أدب الطفل.