السعودية تربط ميناء الجبيل التجاري بـ6 موانئ عالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 09:29 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة "Hapag-Lloyd" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "India Gulf Service 1 (IG1)" إلى ميناء الجبيل التجاري، بما يعزز الحركة التجارية ويدعم منظومة الواردات والصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.

يأتي ذلك تحقيقًا للهدف الاستراتيجي لـ"موانئ" بتحسين تصنيف المملكة على المستوى الإقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ورفعه إلى المرتبة "80" على مستوى دول المؤشر والبالغ حاليًا "71.33" نقطة، وإسهامها في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات النقل والتجارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتنطلق الخدمة الجديدة أسبوعيًا بداية من 12 فبراير لعام 2023م عبر رحلات منتظمة تضم عدد 3 سفن بسعة إجمالية لكل منها 2,400 حاوية قياسية؛ لتصل المملكة بـ 6 موانئ عالمية هي: "جبل علي الإماراتي، وكراتشي الباكستاني، وموندرا الهندي، وصحار العُماني، وشعيبة الكويتي، وأم قصر العراقي" بما يُسهم في تعزيز مكانة ميناء الجبيل التجاري ويزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

يُذكر أن ميناء الجبيل التجاري هو أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات والواردات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وبخاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.

ويتميز الميناء بتجهيزاته المتطورة، القادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بما يعزز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية ويدعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، نظرًا لقربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.