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ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بهبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بهبوط الدولارارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع سعر الذهب 0.1 في المائة إلى 1929.04 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929دولارا. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم واحد في المائة إلى 1744.86 دولار.

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