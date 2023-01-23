عقد الاجتماع العاشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 02:25 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع العاشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 23-25 يناير 2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك في فعاليات الاجتماع 17 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يتضمن جدول الأعمال عدد من الموضوعات منها، بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي هذا الإطار، تقوم الأمانة العامة حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد ورشة عمل مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص، تهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما يتناول جدول الأعمال استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بند دائم على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، بناءً على تكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وذلك بموجب قراراه رقم 2234 في دورته 104 بتاريخ 5/9/2019، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 80% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.