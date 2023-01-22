شؤون الحرمين: 100 مليون مصل تم تفويجهم من وإلى المسجد الحرام منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 06:29 مساءً - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأحد، إن إحصائية التفويج من بداية العام الهجري الحالي وحتى الآن بلغت أكثر من 100 مليون مصل دخولا وخروجا إلى المسجد الحرام، بتكرار مرات الدخول والخروج، وبلغ عدد من تم تمكينهم من الصلاة بحجر إسماعيل مليونا و193 ألفا منذ بداية العام.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الثانية من الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، حيث أشار إلى تقديم خدمات التنقل بالعربات إلى أكثر من مليون و500 ألف ضيف خلال عام واحد، مضيفا أنه تم تدشين أكثر من 50 عربة كهربائية لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمسجد النبوي ضمن مشروع تحسين تجربة كبار السن وذوي الإعاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

ونوه السديس بأن الرئاسة تستهدف خلال العام المالي 2023 عددًا من المشروعات لتطوير هذه الخدمات، وتوثيق الشراكة من خلال زيادة المتطوعين بالحرمين الشريفين، وتمكين طالب خدمة العربات من الطلب المسبق إلكترونيا قبل وصوله للمسجد الحرام، وتوفير خدمة (التطويف) إلكترونيا من خلال الإدارة العامة للتطويف، موضحا أن عدد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الرئاسة 62 خدمة إلكترونية، وأنه تم إطلاق خلال جائحة كورونا منصة منارة الحرمين الشريفين لنقل خطب ودروس وتلاوات الحرمين، وبلغ عدد المستفيدين منها بمختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي أكثر من 300 مليون مستفيد.