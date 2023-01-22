هنغاريا لن تتخلى عن مصادر الطاقة الروسية
اعلن مسؤول هنغاري، اليوم الأحد، إن إمدادات الطاقة في بلاده لا يمكن ضمانها بدون النفط والغاز من روسيا.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغاري، بيتر سيجارتو، في مقابلة مع "لا ريبوبليكا" الإيطالية القول: إن "الجغرافيا والواقع" مهمان في السياسة ".
وأضاف سيجارتو أنه :"عندما تكون في منطقة غير ساحلية، إذا لم تحصل على موارد الطاقة الروسية، فلا يمكنك تزويد بلدك. لذلك من الضروري الحفاظ على العلاقات مع موسكو وضمان الاستثناءات (فيما يتعلق بالعقوبات) في الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، اعلن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، إن أوروبا تخسر برفضها لمصادر الطاقة الروسية لصالح المصادر الأمريكية، حيث إنها مجبرة على دفع مبالغ زائدة عنها 5-10 أضعاف.
ودعا أوروبا إلى طرح أسئلة على "الأصدقاء الأمريكيين" حول من الرابح والمستفيد في هذا الوضع.
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