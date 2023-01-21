الذهب يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، بصورة طفيفة مع قوة الدولار مسجلة المكاسب الأسبوعية الخامسة على التوالي.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 0.2 في المائة إلى 1928.2 دولار للأونصة مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 0.3 في المائة.
وبذلك يسجل المعدن الأصفر أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أغسطس 2020.
وتراجع الدولار الأمريكي بنحو 11 في المائة من أعلى مستوى في 20 عاماً الذي سجله في أكتوبر الماضي.
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