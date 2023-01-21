البرلمان العربي يعقد اجتماعات لجانه الدائمة للتحضير لجلسته العامة غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 04:29 مساءً - عقد البرلمان العربي اليوم ، السبت، بالقاهرة اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة له؛ تحضيرا لجلسته العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث المقررة غدا الأحد، بمقر جامعة الدول العربية.

واللجان الأربعة - التي عقدت اجتماعاتها بحضور رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي - هي لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وناقشت اللجان بنود جدول الأعمال المطروحة على أجندة الجلسة العامة للبرلمان العربي المقررة غدا الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السيد عادل العسومى رئيس البرلمان العربي .

وناقشت اللجنة السياسية في اجتماعها الذي عقد برئاسة رئيسها النائب عبد الكريم قريشي التطورات السياسية والأمنية فى العالم العربي.

كما تضمن جدول أعمال اللجنة مذكرة عرض بشأن الموقف من إعداد استراتيجية عربية بشأن سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية ومذكرة عرض بشأن الموقف من إعداد رؤية أو استراتيجية للأمن الغذائي العربي، والنظر فى إصدار بيان لرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى المملكة المغربية وتأكيد التضامن العربي معها ضد هذا القرار الاوروبي .

وناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد شد مشروع موازنة البرلمان العربي للعام المالي 2023.

كما يتضمن جدول الأعمال مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي حول تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم العربي ومحاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام 2022.

وناقشت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، برئاسة النائبة أحلام اللافي تقريرا حول الحالة الاجتماعية فى العالم العربي ودراسة إنشاء قاعدة بيانات بالتشريعات الوطنية العربية ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومناقشة مشروع مسودة قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري.

فيما ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية التصدي للتقارير المسيسة التى تصدر من بعض الجهات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان فى الدول العربية والتأكيد على رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية من تلك الجهات فى الشئون الداخلية للدول العربية.