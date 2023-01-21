وزير الخارجية العراقي: الوضع الأمني في البلاد جيد وخلايا داعش لا تشكل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 03:31 مساءً - أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، أن الوضع الأمني في البلاد جيد وخلايا داعش الإرهابية لا تشكل خطرًا.

جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجيَّة النمسا ألكسندر شالنبيرغ، على هامش أعمال مُنتدى دافوس، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وملف اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبيّ.

وأعرب وزير الخارجية العراقي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم/السبت/- عن شكره للوزير النمساويّ بمُناسبة إعادة فتح سفارة النمسا في بغداد، مُقدمًًا دعوة رسميَّة لـ"شالنبيرغ" لزيارة بغداد بصحبة رجال أعمال ومُستثمرين لإجراء حوارات مع نظرائهم العراقيين، مشيرا إلى وجود قوة مالية في العراق نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا.

ومن جانبه، أوضح الوزير النمساوي أن بلاده التي تعد صغيرة نسبيًا تعاني من أزمة اللاجئين الذين تزايدت أعدادهم خلال الماضي، إضافةً إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين الأوكرانيين،لافتا إلى أن بلاده تتوقع ازدياد أعداد اللاجئين خلال العام الجاريّ، مشيرًا إلى رغبة بلاده في إبرام اتفاقيَّة بهذا الخصوص مع العراق.