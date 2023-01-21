دعوة فلسطينية لتقديم مرافعات أمام محكمة العدل بشأن الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 11:23 صباحاً - دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، الدول إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي “إن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج الى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة”.

وأوضحت أن “الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال”.

وشددت الخارجية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

أكدت وزارة الخارجية استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر يعلم فيها دولة فلسطين وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسميا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والصادر بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الثاني، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.