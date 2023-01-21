العراق يعلن إحباط هجمات إرهابية في عدد من المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 10:25 صباحاً - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إحباط هجمات إرهابية في عدد من المحافظات.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن الاستخبارات العسكرية تقوم بجهود كبيرة وضربات نوعية مكنتها من إلقاء القبض على مطلوبين أمنيا بينهم 5 من العناصر الإرهابية في محافظات مختلفة وهي كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

وكان خلية الإعلام الأمني العراقي قد دمرت، أمس الجمعة، 4 أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية بضربات جوية في قضاء الطوز.