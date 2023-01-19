مجلس النواب اللبنانى يفشل للمرة الحادية عشر فى انتخاب رئيس جديد للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 07:27 مساءً - فشل مجلس النواب اللبنانى فى انتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما أسفرت الانتخابات التى أجريت اليوم عن عدم حصول أى من مرشحى القوى السياسية على عدد الأصوات اللازم للفوز من الجولة الأولى للانتخاب والمقدر بـ 86 صوتا، فيما ألغيت الجولة الثانية للتصويت التى يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط، وذلك بعدما فقدت الجلسة نصابها القانوني والمقدر بـ 86 نائبا.

شارك في جلسة اليوم 110 نواب، وحصل المرشح النائب ميشال معوض (مرشح المعارضة اللبنانية) على أعلى عدد أصوات بواقع 34 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37 ورقة، كما صوت 14 نائبا بعبارة "لبنان الجديد"، فيما تم الغاء 15 صوتا.

وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، كما حصل زياد بارود على صوتين وصلاح حنين صوت واحد.

بدأت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بالوقوف دقيقة حدادا على وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني وعضوين سابقين بالمجلس، ثم تم تلاوة النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد وصلاحياته.