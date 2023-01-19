أحمد أبوالغيط يلتقى أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية برئاسة محمد العرابى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 07:27 مساءً - التقى السيد أحمد الغيط الأمين العام للجامعة العربية بأعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية برئاسة السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس حيث دار حوار تفاعلى حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتحديات التى تواجه المنطقة.

من جانبه قال محمد العرابى رئيس المجلس أنه لطالما كان لمصر سياسة خارجية تتفاعل معها مع منطقتها ومع العالم على مدى العقود السبعة الماضية ، وأن السياسة الخارجية المصرية تعمقت ولعبت عددا من الأدوار النشطة والمؤثرة في القضايا الإقليمية والدولية خلال العقدين الماضيين إقليميا ودوليا لتحقيق وتوفير متطلبات إعادة الإعمار الداخلي وتسريع تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد العرابي أن مهمة المجلس المصرى للشئون الخارجية تتمثل في تحقيق فهم عميق وموضوعي لجميع القضايا الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية لمصر، لافتاً إلى أن المجلس يعتمد على أفكار وخبرات أعضائه من ذوي الاختصاصات والخبرات المتنوعة والتواصل مع الجمهور .