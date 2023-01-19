الذهب فوق 1906 دولارات للأوقية
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين فرص إبطاء البنك المركزي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة، وصعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر.
وبحسب وكالة "رويترز"، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1906.01 دولار للأوقية الأونصة". لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفضت 0.1 بالمائة إلى 1906.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 23.38 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1038.38 دولار، وهبط البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1716.13 دولار.
وقد حد من مكاسب الذهب ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمائة، وصعود العملة الأمريكية يجعل الذهب المسعر بها أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
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