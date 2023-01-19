مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا في انتخاب رئيس للجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 يناير 2023 01:27 مساءً - أخفق مجلس النواب اللبناني خلال جلسته، اليوم الخميس، في انتخاب رئيسٍ للبلاد خلفا لميشال عون.

وكانت جلسةُ اليوم هي الحادية عشرة التي يعقدها مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس البلاد، منذ بدء الفراغ الرئاسي، وتأتي في ظل إخفاق القوى السياسية في تحريك الجمود السياسي الحالي.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة من دون تحديد موعد جديد.

وجاءت نتيجة فرز الأصوات كالتالي:

– ميشال معوض:34

-أوراق بيضاء:37

عصام خليفة:7

– إدوار حنين:1

زياد بارود:2

أوراق أخرى:1

أوراق ملغاة: 29