عُمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروك

عُمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروكأعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اليوم الأربعاء، عن البدء بانتاج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل مبروك في منطقة الامتياز العاشرة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي قوله: إن "إنتاج الغاز من حقل مبروك من شأنه أن يُعزز احتياطي السلطنة من الغاز الطبيعي، ويجذب الاستثمار الخارجي في هذا القطاع الحيوي".

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى أكثر من نصف مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز بحلول منتصف عام 2024م.

وتمتلك شركة "شل عُمان" نسبة 53.45 في المائة من الحصة التشغيلية لمنطقة الامتياز العاشرة، فيما تمتلك مجموعة "أوكيو" نسبة 13.36 في المائة، أما النسبة المتبقية 33.19 في المائة فتعود لشركة "مرسى" للغاز الطبيعي المسال المملوكة من قبل شركة "توتال" ومجموعة "أوكيو .

بدوره، قال وليد هادي رئيس شركات "شل" في عُمان: إن "الشركة تعمل بالشراكة مع حكومة سلطنة عُمان على تطوير خيارات وحلول لمشروع مستقل لاستخدام الغاز لتستطيع الشركة، من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون ودعم تطوير الهيدروجين الأزرق في السلطنة.